PIU’ DI 100 EURO DI SCONTO sul Monopattino elettrico top di gamma!

Uno dei vostri buoni propositi per questo nuovo anno è seguire uno stile di vita più green? Allora per muovervi in città puntate sul Monopattino elettrico marcato NIU, ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 13% che equivale ad un risparmio di 100 euro dal prezzo originale.

A questa offerta è possibile applicare anche un’ulteriore promozione che vi permetterà di risparmiare altri 80 euro: lo sconto è applicato al checkout ed è valido fino all’ 8 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili. La spedizione dell’articolo è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Guida pratica e sicura con il Monopattino elettrico NIU

Il Monopattino elettrico NIU è perfetto per sfrecciare in città in modo pratico e veloce, evitando il più possibile il traffico cittadino.

Il mezzo offre un’esperienza di guida più confortevole e stabile con manubrio più largo del 25%, una pedana più ampia del 13% e ruote più larghe del 30% rispetto ad altri monopattini per adulti. Può reggere un carico massimo di 100 kg con i suoi pneumatici in gomma da 9,5 pollici (24cm) che offrono un eccellente assorbimento degli urti.

È dotato di un motore da 350W che permette di raggiungere una velocità massima fino a 25 km orari e può affrontare salite con una pendenza del 20%. La batteria al litio da 46,8V e 486Wh consente di percorrere distanze anche di 50 km con solo 6 ore di ricarica necessarie, mentre 4 modalità di guida soddisfano ogni esigenza quotidiana di movimento.

C’è da sottolineare che l’articolo è realizzato in alluminio di grado aerospaziale e dispone di un faro HALO ad alta potenza, luci di frenata e un campanello meccanico per garantire la sicurezza di guida. Inoltre, attraverso l’app NIU e il display LED in dotazione, è possibile controllare le statistiche di guida e personalizzare anche la velocità.

