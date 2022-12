Per Natale regala il prosecco Valdo ad un PICCOLO PREZZO

Non sai cosa regalare per Natale? Abbiamo l’idea perfetta con la quale non si sbaglia mai: il prosecco Valdo in una elegante confezione in legno. Ora è disponibile su Amazon la versione di 3 litri con il 22% di sconto.

Per questo regalo spenderai solo 42,99 euro ma farai davvero un figurone.

Prosecco superiore Valdo marca oro Valdobbiadene

Il prosecco Valdo viene presentato in una bottiglia Jeroboam posta in una cassetta di legno da 3,0 litri. Questo spumante simbolo del successo di Valdo, è un prodotto riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Perciò quello che regalerai è un prodotto di assoluta eccellenza.

Dall’inconfondibile profumo fruttato con sentori di mela selvatica, di fiori di acacia e miele il prosecco Valdo è perfetto a fine pasto per brindare con amici e parenti durante le feste di Natale o per qualsiasi tipo di ricorrenza. Si tratta di uno spumante che nasce tra le splendide colline di Valdobbiadene, patrimonio dell’UNESCO e medaglia d’oro, Best of Show al concorso Mondus Vini 2020.

Regala la vera eccellenza. Questo Natale regala il prosecco Valdo, arriverà a casa tua in una elegante confezione in legno, quindi non dovrai neanche preoccuparti di fare il pacchetto regalo. Cosa aspetti? Acquistalo ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.