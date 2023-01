Penna Touch per iPad a prezzo IMBATTIBILE su Amazon

La comodità di utilizzare una penna touch sul proprio iPad è innegabile, perché ti permette di svolgere, decisamente meglio, una serie di operazione.

Scegliere di acquistare una Apple Pencil può essere proibitivo, considerando il prezzo e che difficilmente viene scontata.

In alternativa, puoi optare per un’ottima Penna Touch per iPad, scontata temporaneamente su Amazon del 19%!

Inizia a disegnare e scrivere con la Penna Touch per iPad

La Penna Touch per iPad è compatibile con i seguenti modelli:

iPad Pro 11 (2021/2020/2018);

iPad Pro 12.9 (2021/2020/2018);

iPad Mini 6/5;

iPad 10a generazione 2022;

iPad 9a generazione 2021;

iPad 8a generazione 2020;

iPad 7a generazione 2019;

iPad Air 5;

iPad Air 4;

iPad Air 3

Questa Penna Touch per iPad supporta il “rifiuto del palmo“, che significa che potra tranquillamente appoggiare il palmo o il dorso della tua mano sullo schermo, senza preoccuparti di dover indossare un guanto stilo.

Per iniziare ad utilizzare il dispositivo, basta pigiare sulla parte superiore della penna, in modo da accenderla o spegnerla, mentre, attraverso il bordo piatto, potrai attaccarla all’iPad magneticamente.

La punta della penna è in POM morbido, quindi non è in alcun modo dannosa per lo schermo e non produce alcun suono fastidioso. Il prodotto include altre 3 punte sostituibili, così da risolvere eventuali danni.

La batteria offre un’autonomia all’altezza, infatti sono sufficienti 90 minuti di ricarica per utilizzare la Penna Touch per iPad per 12 ore consecutive o 30 ore ad uso intermittente.

Dopo 5 minuti di inattività, questa si spegnerà automaticamente, così da preservare la durata della batteria.

L’azienda madre offre un’assistenza post-vendita di 12 mesi su questo prodotto.

Finalmente, puoi iniziare ad eseguire in tutta comodità determinate operazioni, come disegnare o prendere appunti, spendendo una cifra più che abbordabile.

La Penna Touch per iPad è ora in sconto del 19% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.