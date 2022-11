Penna ritocco carrozzeria: MINI PREZZO, maxi risultato

Rimedia facilmente ai graffi della carrozzeria auto con questa penna per il ritocco di colore nero, tua su Amazon approfittando dello sconto del 16% già attivo in pagina per un prezzo davvero piccolo piccolo: scopri di più.

Quante volte ti è capitato di strusciare un muretto per fare un parcheggio, o di esserti ritrovato la macchina graffiata mentre era parcheggiata? Purtroppo, la carrozzeria dell’auto non è immune da “incidenti” di percorso. Portarla dal carrozziere per un piccolo graffio di natura prettamente estetica può essere davvero una perdita di tempo (e soldi): per questo su Amazon puoi acquistare la penna nera per il ritocco carrozzeria, con uno sconto del 16% e un prezzo davvero piccolo di 9,29€.

Questa penna per il ritocco della carrozzeria è un elemento davvero fondamentale per ogni pilota, grazie anche al suo materiale atossico e resistente all’acqua – che ti garantiranno riparazioni resistenti alle intemperie. Per utilizzarla al meglio, ti basterà pulire preventivamente l’area del graffio e rimuovendo la cera potenzialmente presente sulla carrozzeria. Agita la penna per almeno 40 volte, e poi utilizzala come se fosse un normalissimo pennarello.

Facilissimo da usare per un risultato immediato

Appena steso, il colore attecchirà immediatamente e si asciugherà in pochissimi minuti. Questo ti consentirà di intervenire agevolmente su tutti i graffi che presenta la tua auto, e farla tornare come nuova. Lo sconto del 16% riguarda la penna di colore nero, acquistabile a sole 9,29€ e quindi risparmiando quasi 2€ dal prezzo originale.

Non farti trovare impreparato: acquista questo pennarello nero per il ritocco della carrozzeria della tua auto e per coprire generici graffi, e portalo sempre con te. Tuo su Amazon con l’offerta che ti dà diritto al 16% di sconto e a soli 9,29€ rispetto ai normali 11,09€ senza offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.