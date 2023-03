Penna per iPad quasi a METÀ prezzo su Amazon

Se vorresti avere maggiore comodità quando sei alle prese con il tuo iPad, magari mentre disegni o scrivi, l’unica soluzione è sicuramente la Penna per iPad.

Ti consiglio di valutare oggi il suo acquisto, perché è temporaneamente offerta quasi a metà prezzo su Amazon, facendoti risparmiare 10€ sul prezzo di listino!

Scrivi e disegna con comodità con la Penna per iPad

Questa Penna per iPad è è dotata di un’ottima batteria, che ti potrà essere caricata completamente nel giro di 30 minuti, per funzionare fino a 10 ore consecutive.

Attraverso gli appositi indicatori LED, potrai visualizzare lo stato di ricarica del dispositivo, che si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo, per la funzione di risparmio energetico.

La punta di questa Penna per iPad è caratterizzata da una buona durevolezza ed è lucidata per evitare potenziali graffi.

Infatti, questa penna resiste a più di 200.000 tratti ed è più resistente della media. Inoltre, viene fornita con due punte di ricambio extra.

Si tratta di una Penna per iPad sensibile all’inclinazione, così da disegnare ombre in modo più preciso.

Grazie al nuovo chip smart di cui è dotata, la sua precisione è praticamente perfetta, infatti non avvertirai alcun ritardo, né otterrai punti di interruzione.

Da sottolineare la presenza della tecnologia di rifiuto del palmo, quindi non dovrai preoccuparti di indossare alcun guanto, dato che potrai tranquillamente poggiare le mani, senza il rischio di scrivere o disegnare involontariamente.

Unico avvertimento da fare è che questa penna è compatibile solo con i modelli iPad dal 2018 in poi, quindi sono esclusi iPhone e dispositivi Android e Microsoft.

La Penna per iPad è il regalo perfetto per chi tende ad utilizzare l’iPad di frequente e necessita di uno strumento per facilitare le sue operazioni.

Acquista oggi questo fantastico prodotto per aggiudicartelo quasi a metà prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.