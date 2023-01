Pc portatile Acer Extensa: alte prestazioni e piccolo prezzo

Oggi disporre di un pc portatile è praticamente fondamentale. In ogni casa ce ne sono diversi ed è anche necessario sostituirli periodicamente per avere a disposizioni sempre le prestazioni migliori e sempre aggiornate. Se stai pensando di cambiare il tuo computer ormai datato abbiamo scovato proprio quello che fa per te: il pc portatile Acer Extensa 15. Puoi acquistarlo ora su Amazon usufruendo anche di uno sconto del 18% e pagarlo solo 319,00 euro.

Potenza, design e funzionalità: tutto questo è il pc portatile Acer Extensa 15

Per offrire le migliori prestazioni il pc portatile Acer Extensa 15 utilizza il processore Intel Celeron N4500. Dispone poi di 4 GB di RAM DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD e garantisce un’autonomia per un’intera giornata di utilizzo.

Il display IPS Full HD da 15.6 pollici con cornici sottili rende le immagini e i video a dir poco straordinari. Queste dimensioni lo rendono poi perfetto da portare sempre con sé praticamente ovunque. Inoltre per proteggere la vista dalla luce blu nociva, questo notebook include anche la tecnologia Acer BlueLightShield.

Visto poi che le porte USB non sono mai troppe Acer decide di disporne ben 3 in questo pc portatile. Delle tre porte USB, due sono USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0. Questo permette di collegare diversi dispositivi e disporre quindi di tutto quello che occorre per svolgere il proprio lavoro o attività. Non solo, puoi anche collegarti a un display esterno tramite la porta HDMI se per esempio vuoi usare uno schermo più grande.

E poi sarai sempre connesso grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac) che ti offre un accesso rapido a Internet. Infine per le videochiamate questo pc portatile Acer Extensa 15 include anche una fotocamera e microfoni ottimizzati per lo scopo.

Non puoi proprio lasciarti scappare un prodotto del genere ad un prezzo così basso. Acquista ora su Amazon il pc portatile Acer Extensa 15 a soli 319,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.