PC Jumper, la qualità ad un PREZZO IMPERDIBILE su Amazon

Vivi la tua vita in un modo unico e super, potrai farlo grazie al prodotto che ti presenterò. Quando ho visto la possibilità su Amazon di portarmi il PC Jumper ad un prezzo incredibile non potevo aspettare più di tanto. Potrai trovarlo con uno sconto molto interessante, quindi non farti scappare questo prodotto.Inoltre, se decidessi di acquistarlo oggi andresti a risparmiare.

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon andrai a trovare questo prodotto ad un prezzo incredibile. Grazie al corposo sconto del 70% potrai acquistare questo strumento a 269.99 euro rispetto ai 899.97 euro iniziali. Inoltre, potrai applicare il coupon sconto del 5% che ti farà risparmiare ancora di più. Avrai la possibilità, anche, di acquistare il tutto subito e pagarlo, a rate, con Cofidis.

LAVORA CON IL TUO NUOVO PC JUMPER

Non farti scappare questa opportunità, stiamo parlando di un prodotto molto utile e di grande qualità. Il PC portatile della Jumper ha uno schermo da 14 pollici con cornice ultrasottile e risoluzione Full HD 1920 x 1080 che ti consentirà di godere di immagini e video nitidissimi. Inoltre, grazie alla sua caratteristica di avere 12GB DDR3 + 256GB SSD offre una grande quantità di spazio. Sarà possibile, anche, espandere la memoria con una scheda TF da 256 GB. Non farti scappare questo prodotto dato che consente una velocità Turbo Boost.

La qualità di questo prodotto è assicurata. Basti pensare che questo pc ha il processore Intel Celeron ed, inoltre, è dotato di Windows 11. Importante da dire il fatto che funziona in un modo molto veloce e privo di lag. Inoltre, fattore da non sottovalutare, dispone anche di una tastiera francese a membrana.

Un altro punto a favore di questo prodotto è la sua portabilità. Le sue dimensioni; il suo peso, 1.25 Kg; ed anche il suo spessore, soli 8 mm, fanno di questo pc un prodotto da non farsi scappare. Inoltre, ha una batteria integrata ad alta densità ai polimeri di litio da 35,52 Wh con un’autonomia fino a 8 ore.

Non farti scappare questo computer portatile. Questo è il momento perfetto per acquistare il PC della Jumper, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi lo troverai con uno sconto speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.