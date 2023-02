PC AOCWEI, ACQUISTA ORA su Amazon!

Non farti scappare questa occasione, gustati i diversi vantaggi che il nuovo modello del PC Portatile della AOCWEI potrebbe apportare nella tua vita. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovare il tutto ad un prezzo veramente imperdibile. Approfittane subito, non farti scappare questa occasione. Se ne approfitti adesso potrai gustarti lo sconto del 15%. Affrettati!

I DIVERSI VANTAGGI DEL PC AOCWEI!

La qualità è uno dei punti di forza di questo prodotto. Basti solo pensare che il tutto ha come preinstallato il sistema operativo Windows 10 originale. Grazie a quest’ultimo potrai goderti una capacità incredibile, unica e molto comoda. Da sottolineare il fatto che questo prodotto supporta tutti i tipi di software per ufficio, software produttivo Adobe ed ha tanti altri vantaggi.

Il computer portatile della nota marca adotta una nuova generazione di design del corpo in metallo. Grazie a questa caratteristica, assieme al solo 1,32 kg di peso e 21 mm di spessore, permette al prodotto di essere molto comodo e portatile. Da sottolineare il fatto che lo schermo del computer può essere ruotato di 180 gradi e che quest’ultimo, di 14 pollici, ha un display IPS full HD con 1920 x 1080 pixel di risoluzione.

Importante da dire il fatto che la memoria ad accesso casuale (RAM) del PC della AOCWEI è di 6 GB. Grazie a quest’ultima caratteristica potrai aumentare le tue prestazioni. Non farti scappare questa occasione, non te ne pentirai. Inoltre, grazie al disco rigido con SSD da 128 GB, avrai molto spazio ed una velocità di lettura e scrittura più elevata.

La batteria non si scaricherà velocemente, non appunto il PC Portatile della AOCWEI ha una batteria grande da 5000 mAh. Approfittane subito!

Gustati la comodità di questo prodotto, non te ne pentirai dati i diversi vantaggi che potrà apportare. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello di PC Portatile della AOCWEI, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.