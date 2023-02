PAZZA OFFERTA: Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus a 100€ in meno

Hai messo l’occhio da un po’ sul Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus, ma la cifra per acquistarlo è un tantino alta? No problem, sono qui per segnalarti che puoi trovarlo temporaneamente a un prezzo speciale.

Risparmierai ben 100€ grazie alla promozione limitata riservata da Amazon ai suoi clienti!

Il monopattino elettrico più ambito in forte sconto

Il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus monta un motore brushless da 350 W, che ti permetterà di affrontare il traffico con agilità e velocità, così da non trovarti bloccato in mezzo a lunghe code.

Inoltre, è in grado di percorrere tratti di strada con pendenza massima del 15%.

La sicurezza è uno dei punti di forza, dato che è dotato di doppi freni indipendenti: uno a disco posteriore e uno elettronico anteriore.

In questo modo, riuscirai a frenare molto facilmente attraverso la singola leva del freno, mentre le frecce direzionali ti permetteranno di spostarti in tutta sicurezza.

Per quanto riguarda la batteria da 46 V, sono necessarie intorno alle 5 ore per caricarla completamente e assicurarti 25 km di autonomia.

Neanche il comfort è lasciato al caso, grazie all’ottima sospensione posteriore e agli pneumatici tubeless da 10″, che riducono al minimo il rischio di foramento, oltre che per garantirti una guida stabile e fluida sui terreni accidentati.

Infine, è dotato di un display LED da 3,5″ in cui monitorare una serie di parametri legati alla guida, come velocità corrente, chilometraggio percorso, ma anche per impostare marcia e cruise control.

Il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus è senz’ombra di dubbio uno dei migliori modelli in circolazione, che non puoi assolutamente farti scappare oggi, con l’incredibile promozione di Amazon.

Puoi trovarlo, solo per un periodo limitato, a 100€ in meno rispetto al prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.