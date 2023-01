Parcheggia facilmente con la Telecamera per Auto SCONTATA

Con la Telecamera per Auto, i parcheggi a spina di pesce non saranno più un problema!

Finalmente puoi acquistare un dispositivo di sicurezza di tutto rispetto, che ti permetterà di monitorare la tua auto ogni qualvolta lo desideri, a un prezzo a dir poco speciale: soli 69,99€, grazie allo sconto del 36% di Amazon.

Tieni d’occhio la tua auto con la Telecamera per Auto

Solo con un dispositivo del genere, dotato di una serie di sensori che andremo ad approfondire tra poco, potrai garantire una protezione efficace per la tua auto.

La Telecamera per Auto si basa sul sensore SONY IMX323, in grado di aprirsi in un angolo di 170° e di catturare immagini nitide e ben definite in qualità Full HD, anche di notte.

Questo dispositivo integra la tecnologia Wi-Fi, quindi, installando l’app dedicata “Road Cam” su smartphone o tablet, potrai guardare il video della telecamera in tempo reale, oltre che salvare le registrazioni e condividerle.

Si tratta di una telecamera ottima anche per la qualità dei materiali di cui è costituita, così da risultare resistente alle alte e alle basse temperature, più precisamente dai -20°C ai 70°C.

Come ogni telecamera per auto che si rispetti, anche questa adotta 3 fondamentali funzionalità, ovvero il sensore G, il rilevatore di movimento e la funzione parcheggio.

Ciò significa che in caso di incidente, avrai sempre a disposizione delle prove da fornire a tuo favore.

Installarla, poi, è semplicissimo: basta fissarla sul parabrezza attraverso la piastra removibile inclusa nella confezione.

Con la Telecamera per Auto potrai dormire sonni più tranquilli, perché in caso di furto, riceverai subito le registrazioni necessarie per fornire una prova alle autorità competenti.

Acquista oggi questo fantastico dispositivo, per risparmiare più di 30€ sul prezzo di listino!

