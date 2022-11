Paraspigoli Garage: proteggere la tua Auto è un AFFARE

Puoi far coesistere la sicurezza del tuo autoveicolo senza il pericolo di rovinare la carrozzeria? Si certo, ma come? I Paraspigoli Rovtop per colonna garage, sono l’ideale per te. Acquista subito e metti al sicuro il tuo mezzo da eventuali graffi.

Questi Paraspigoli sono ottimi se vuoi proteggere la tua auto dagli spigoli di muri e colonne, sia da altri eventuali danneggiamenti. In questo modo con l’ausilio delle protezioni angolari, in luoghi dove lo spazio è limitato evita danni sia al tuo veicolo che alle lastre di cemento.

Rendi il tuo Garage il luogo perfetto per la tua auto

Nei paraspigoli sono applicate delle strisce giallo e nere che svolgono un ruolo di avvertimento, quindi oltre a ripararti da eventuali urti ti avvisano dell’ostacolo incombente. I paraspigoli sono molto resistenti e molto elastici, quindi sono robusti, sopportano bene l’impatto. Sono molto facili da applicare.

Sono ideali e adatti da installare ideali anche nei garage dei negozi, delle attività commerciali e degli uffici. Ottimi nei parcheggi interni ed esterni, degli hotel, dei centri commerciali, degli ospedali, delle scuole, degli impianti sportivi, e in officina. Un accessorio ottimo che garantisce qualità e rende più semplici i tuoi spostamenti quando ti appresti a cercare un parcheggio della tua auto.

Quanto ci tiene alla carrozzeria e l’integrità della tua auto? Ecco, se non vuoi continuare a collezionare graffi acquista subito i paraspigoli auto a PREZZO AFFARE. Non perdere altro tempo.

