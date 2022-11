Panni per auto e moto PREZZO SUPER su Amazon

I panni professionali per auto e moto sono un acquisto indipensabile per un proprietario attento. Ed oggi troviamo i panni per auto e moto di Airlab ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 13,59€.

Per poter acquistare questi super panni per auto e moto di Airlab con lo sconto del 15%, ti basterà aggiungere il prodotto al carrello di Amazon. Poi al momento del pagamento finale, i guanti risulteranno scontati automaticamente.

Fai splendere la tua auto con i panni di Airlab

I panni per auto e moto di Airlab ti garantiranno una perfetta ed efficente asciugatura. Per tutti i proprietari attenti al proprio veicolo, questi guanti sono l’ideale per avere sempre dei mezzi puliti e splendenti.

Questi panni sono composti in microfibra di colore blu e grigio, di dimensioni 90 x 60. Possono essere lavati tranquillamente in lavatrice, però sempre a meno di 40°.

Inoltre, questo prodotto firmato Airblab ti permetterà di avere sempre veicoli lucidati e puliti. Non lasceranno aloni, o pelucchi, il mezzo sarà perfetto e lucente. Una tipologia di panno in grado di gestire anche il grasso più ostinato.

Riesce ad assorbire fino a dieci volte di più il suo peso di liquido. Perfetto per pulire ed assorbire anche l’umidità dalla tua carrozzeria, per poterti garantire una finitura precisa ed impeccabile. Inoltre, questo panno può essere utilizzato anche per la cucina, la palestra, l’ufficio, oppure per pulire il tuo animale domestico.

I panni per auto e moto firmati Airlab sono lo strumento perfetto per chi vuole pulire e lucidare la propria auto senza lasciare aloni o pelucchi. Ed oggi, grazie allo sconto da Black Friday, li troviamo ad un prezzo incredibile. In offerta su Amazon a soli 13,59€. Per gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e anche senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.