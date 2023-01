Ottimo rapporto qualità-prezzo sul Tablet IN SUPER SCONTO

Se sei in cerca di un tablet con un ottimo rapporto qualità – prezzo, abbiamo quello che fa per te! Ad oggi il Tablet 10 Pollici marcato FACETEL è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 31%.

Il dispositivo è acquistabile a soli 109,99 euro, quindi con risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti ed, in più, è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet FACETEL in super offerta: caratteristiche e funzionalità

Il Tablet 10 Pollici marcato FACETEL in promozione su Amazon è il dispositivo perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Utilizza il sistema operativo Android 11 più avanzato e un processore da 1.6 GHz Octa-Core, per assicurarti di scaricare le applicazioni di cui hai bisogno più velocemente ed avere una velocità di riproduzione video ultra fluida. Ha 4 GB di memoria in esecuzione e 64 GB di spazio di archiviazione, con possibilità di estensione.

Il dispositivo supporta la connessione di bande di frequenza Wi-Fi 5G ed è adatto a tutte le reti domestiche quindi puoi connetterti dovunque in base alle tue esigenze. La batteria integrata da 8000 mAh assicura una durata di 6 – 8 ore continue, mentre le fotocamere ad alta definizione anteriore e posteriore semplificano la registrazione di momenti meravigliosi.

Il pc è compatto e leggerissimo, quindi può essere facilmente trasportato in uno zaino. Nella promozione è inclusa la tastiera, il mouse, una custodia in pelle, un auricolare, la pellicola protettiva, un adattatore OTG e una testina di ricarica.

Non perdetevi l’offerta speciale di Amazon: ad oggi il Tablet 10 Pollici marcato FACETEL è disponibile con uno sconto top del 31%. Potrete acquistarlo a soli 109,99 euro, quindi con risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino, e pagarlo comodamente in rate con Cofidis al checkout.

