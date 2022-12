OTTIMO rapporto qualità-prezzo per Smartwatch da 30 euro

Avere uno Smartwatch è ormai un must-have per le numerose funzionalità che è in grado di offrire. Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli e, molti di questi, presentano prezzi non indifferenti.

Oggi, abbiamo trovato per voi un ottimo smartwatch a un prezzo davvero incredibile, soli 29,99€, grazie allo sconto del 50% su Amazon!

Tutte le funzionalità di uno Smartwatch a un prezzo imbattibile

Con questo nuovo Smartwatch avrai tutte le funzionalità che hai sempre desiderato, ma spendendo una cifra davvero conveniente considerando gli altri modelli mediamente sul mercato.

Lo schermo di questo Smartwatch è di 1,69″ e ha 4 livelli di luminosità regolabili, così da visualizzare in maniera chiara tutti i parametri in tempo reale.

Sono ben 100 i diversi quadranti disponibili, che potrai anche personalizzare, rendendo unico il tuo smartwatch.

Il cinturino è in silicone, risultando piuttosto comodo da indossare, dato che si adatta al meglio al polso.

Tra le funzioni di questo smartwatch troviamo l’Activity Tracker, che include contapassi e conteggio delle calorie e della distanza percorsa, il cardiofrequenzimetro, misuratore dell’ossigeno nel sangue e ben 24 modalità sportive.

Ovviamente, attraverso questo dispositivo potrai utilizzare le varie app di messaggistica, come WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre che mandare SMS e ricevere informazioni sui promemoria o sul meteo.

Il monitoraggio della salute è un altro motivo per acquistare questo smartphone, dato che controlla la frequenza cardiaca e la qualità del sonno in base alle varie fasi di quest’ultimo.

Infine, c’è da evidenziare l’impermeabilità, che ti permetterà di indossare lo smartwatch anche mentre ti lavi.

Con il nuovo smartwatch potrai finalmente utilizzare tutte le funzionalità che hai sempre desiderato, ma a un prezzo a dir poco imperdibile: soli 29,99€, grazie allo sconto del 47% di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.