Orologio Maserati da collezione: il lusso ACCESSIBILE a tutti

Elegantissimo, classico e moderno al contempo, eccezionale nei materiali: l’orologio da polso Maserati da collezione è su Amazon con il 45% di sconto e oltre 100€ risparmiate.

Con uno sconto di oltre 100€ sul prezzo originale, è impossibile rinunciare a questa meraviglia: Maserati ha creato un orologio da uomo da collezione con cronografo, in acciaio e PVD nero, praticamente perfetto sotto ogni aspetto. Racchiuso in uno splendido cofanetto brandizzato Maserati, con movimento al quarzo e cassa in acciaio da 44mm, questo orologio meraviglioso ha un prezzo offerta di sole 126,70€. Un regalo di natale perfetto o un regalo a te stesso, perché un orologio così sta bene davvero su tutto.

Tutto richiama i valori del marchio Maserati: performance, esclusività, materiali di altissimo livello e tipo di schermo analogico: un orologio senza tempo, adatto a qualsiasi occasione, in lega di acciaio e con chiusura deployante con bottone a pressione.

Cinturino in acciaio e IP Nero

L’orologio Maserati R8873621014, Collezione Successo, con movimento al quarzo SEIKO VD53 H4.5, cronografo, in acciaio e ip nero, presenta una cassa rotonda di diametro 52 x 44 mm, fa da cornice ad un raffinato quadrante nero e monta un solido vetro minerale. Indici e lancette luminescenti, e design classico ma grintoso al contempo. Un must-have per gli amanti Maserati e imprescindibile per chi ama lo stile classico, forte, e maschile.

Cosa aspetti? Acquista questo splendido orologio Maserati originale, che arriverà a casa tua nel suo cofanetto originale rivestito in velluto e con logo Maserati ben visibile. Uno splendido regalo per te o per un appassionato della casa automobilistica, con il 45% di sconto e oltre 100€ in meno sul prezzo originale: lo pagherai solamente 126,70€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.