Orologio Scuderia Ferrari da uomo SUPER SCONTO

Elegantissimo, con cinturino in silicone nero e perfetto per uomo: l’orologio Scuderia Ferrati è oggi in offerta su Amazon al 30% di sconto. Scoprilo e acquistalo per natale.

Per fare la differenza, indossa al polso questo fantastico orologio da uomo analogico al quarzo con cinturino in silicone nero di Scuderia Ferrari: dal design sportivo, aggressivo quanto basta e decisamente accattivante grazie alla predominanza del nero e i particolari rosso Ferrari, questo orologio non può mancare nella tua collezione. Amazon lo propone oggi con il 30% di sconto dal prezzo di listino, a sole 79,99€. Il logo del cavallino è ben visibile sul quadrante, e le grandi lancette rosso e nere completano l’aspetto forte e deciso di questo originalissimo accessorio.

All’acquisto riceverai l’orologio all’interno di una scatola brandizzata ovviamente Scuderia Ferrari, che ti farà fare un figurone qualora si opti per un regalo, o che andrà ad arricchire la tua collezione di orologi qualora tu sia un collezionista.

Forma rotonda, chiusura con fibbia e vetro minerale

Questo orologio Scuderie Ferrari è un classico articolo che necessita 1 pila AA, estremamente durevole. Comprende la garanzia e una scatola Ferrari originale, curata in ogni dettaglio. La sostituzione della batteria avviene in maniera molto semplice: basta staccare il dischetto in acciaio posto sotto la cassa e sostituire la batteria con una nuova. L’orologio non ha copertura subacquea, motivo per il quale si consiglia di non considerarlo come waterprooof e di sfilarlo se ci si deve immergere in piscina o fare la doccia.

Cosa aspetti? Il regalo perfetto di Natale è già qui: acquista l’orologio analogico con cinturino in silicone nero di Scuderie Ferrari a sole 79,99€ grazie al 30% di sconto già applicato da Amazon. Indossa l’eleganza e la modernità senza tempo dello stile Ferrari.

