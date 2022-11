OFFERTISSIMA Amazon: Compressore portatile Xiaomi scontato

Questo utilissimo Compressore portatile Xiaomi sarà sempre un valido alleato in presenza di gomme sgonfie, sia che tu sia a bordo di una bici, che di un’auto o di una moto. Puoi temporaneamente approfittare dello sconto del 15% su Amazon, insieme al coupon del 10%, aggiudicandoti questo fantastico prodotto a un prezzo ben al di sotto la media!

STOP alle gomme a terra con il Compressore portatile Xiaomi

Il Compressore portatile Xiaomi è trasportabile praticamente ovunque, dato che non necessita di una fonte di alimentazione, ma anche grazie alla compattezza e al peso estremamente ridotto. Le dimensioni sono di: 124 x 71 x 45,3 mm, così da custodirlo anche in una semplice borsa.

La capacità di questo compressore permette di gonfiare 5 pneumatici per auto, con un tempo di gonfiaggio pari a 6 minuti, e 6 pneumatici da moto, sempre con lo stesso tempo.

Parliamo di prestazioni non indifferenti per un compressore portatile.

È dotato di batteria al litio, ricaricabile attraverso una porta Type-C.

Nel caso ti ritrovassi a dover gonfiare le gomme in zone buie e desolate, niente paura: il Compressore Portatile Xiaomi è dotato anche di pratiche luci a LED, che ti permetteranno di eseguire facilmente e in tutta tranquillità il gonfiaggio.

Infine, il suo sistema di chiusura automatica non ti farà correre alcun rischio in caso di gonfiaggio eccessivo, visto che rileva la pressione degli pneumatici, mostrandotela su un display. Nel momento che il dispositivo rileva di aver raggiunto la pressione necessaria, si spegnerà automaticamente.

Parliamo di un prodotto assolutamente user-friendly, adatto anche a chi non ha mai utilizzato un compressore.

In definitiva, il Compressore Portatile Xiaomi è uno strumento immancabile a bordo della tua auto o della tua moto, perché ti faciliterà non poco la vita in caso di emergenza. Quindi, perché non approfittare dell’occasione di aggiudicartelo scontato del 15%, con la possibilità applicare anche il coupon del 10%?!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.