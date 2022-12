OFFERTA SPECIALE sull’Apple Air Tag, il localizzatore intelligente TOP DI GAMMA!

A chi non è mai capitato di non trovare le chiavi di casa o il cellulare? Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto così gli smemorati possono fare affidamento all’Apple AirTag che oggi su Amazon è in offerta speciale con uno sconto del 10%.

A soli 35 euro potrete acquistare il prodotto top di gamma nel settore! La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Apple AirTag: come funziona il localizzatore intelligente

L’Apple AirTag è uno strumento ottimo per tracciare i propri oggetti personali così da ritrovarli in caso di smarrimento accidentale o furto. È possibile applicarlo a ciò che si vuole, ad esempio chiavi, zaini e borse.

Il piccolo tracker di forma circolare localizza gli oggetti a cui è attaccato sfruttando la frequenza da 500 MHz a diversi GHz. È resistente a polvere, schizzi e acqua tanto che può continuare a funzionare ad un profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti. Il dispositivo è munito di altoparlante integrato e di una batteria a bottone CR2032 sostituibile dall’utente.

AirTag si configura in un attimo attraverso l’app Dov’è che si trova tra i predefiniti sui modelli iPhone e viene usata solitamente per localizzare dispositivi o persone. Per ritrovare un oggetto è possibile sia far suonare l’altoparlante integrato che chiedere aiuto a Siri.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” può guidare l’utente fino al punto esatto in cui si trova il suo AirTag (opzione attivabile solo su iPhone 11, 12 o 13). Inoltre è possibile localizzare il tracker anche quando è molto lontano grazie ai centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Insomma, potete stare tranquilli perché con l’AirTag perdere un oggetto personale sarà davvero cosa impossibile! Oggi su Amazon il piccolo localizzatore è in offerta speciale con uno sconto del 10%, quindi a soli 35 euro e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.