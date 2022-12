OFFERTA SPECIALE sulla Copertura per parabrezza ANTIGHIACCIO E ANTIPIOGGIA

In inverno a causa delle temperature in ribasso ci si può ritrovare facilmente con il parabrezza gelato o ricoperto di neve. Per non avere più brutte sorprese, vi consigliamo la Copertura per parabrezza auto marcata Simpeak che ad oggi è in promozione su Amazon con uno sconto del 16%.

La spedizione è gratuita e procedendo con l’acquisto è possibile avere uno sconto ulteriore del 15%: l’offerta aggiuntiva è valida fino al 31 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Copertura per parabrezza auto Simpeak contro gelo e neve

La Copertura per parabrezza auto marcata Simpeak è un accessorio utilissimo soprattutto in inverno per non ritrovarsi più a combattere con i vetri del veicolo pieni di ghiaccio e neve.

La protezione è adatta a quasi tutti i modelli di auto: misura 123×109 cm per il parabrezza e 40 cm per la copertura dello specchietto retrovisore. I pannelli laterali si chiudono all’interno delle portiere anteriori per non essere spazzati via dal vento ed aiutare a prevenire furti indesiderati. L’istallazione del dispositivo è semplicissima: grazie ai 9 magneti in dotazione si applica facilmente alla carrozzeria rimanendo stabile anche in caso di forte vento.

Il materiale di cui è composto è antighiaccio e antipioggia, con l’aggiunta di un panno nero che impedisce all’auto di coprirsi di neve. Inoltre, date le sue caratteristiche, è utilizzabile anche nelle stagioni più calde: assicura protezione da foglie e insetti vari e, grazie all’aggiunta di un panno d’argento antiuv, riduce il calore e abbassa la temperatura degli interni.

Oggi trovate su Amazon la Copertura per parabrezza auto marcata Simpeak in promozione con uno sconto del 16%. La spedizione è gratuita e procedendo con l’acquisto è possibile ottenere un coupon con uno sconto ulteriore del 15% valido fino al 31 dicembre 2022. In caso di qualsiasi problema, il prodotto offre anche una garanzia di due anni con la quale è possibile richiedere facilmente il rimborso o la sostituzione.

