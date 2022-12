OFFERTA SPECIALE sulla Borsa per monopattino con caricatore USB integrato

Se avete un monopattino e amate sfrecciare in massima comodità portando con voi tutto quello che vi occorre, l’accessorio di cui non potrete fare a meno è questa Borsa per monopattino elettrico firmata GRINADA. Ad oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto del 13%.

Lo zaino è super versatile e compatibile con quasi tutti i modelli di veicoli a due ruote. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere anche la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Borsa per monopattino GRINADA: massima capienza e versatilità

La borsa per monopattino GRINADA è progettata con una grande capacità di 2 litri per trasportare con facilità tutto ciò di cui si ha bisogno come il caricabatterie dello scooter, le chiavi, il telefono cellulare, gli occhiali, altri accessori e kit di riparazione durante la guida.

L’accessorio è stabile, sicuro e compatibile con quasi tutti i modelli di monopattino tra cui Xiaomi MI M365 Segway, Ninebot e così via. È facilissimo da istallare sul manubrio anteriore ed è regolabile in base alle esigenze del pilota. In più è dotato di una striscia riflettente che fornisce un avvertimento ai veicoli vicini durante la notte e quando le condizioni di illuminazione non sono ottimali.

La scocca rigida del cestino è resistente agli urti e alla pressione per impedire la caduta degli oggetti al suo interno, ed inoltre è realizzata in materiale impermeabile di alta qualità per proteggere il contenuto dalla pioggia, dall’umidità, dalla polvere e dalla sporcizia in generale.

Alla borsa è integrato un caricatore USB e un portacellulare: in questo modo è possibile caricare gli smartphone e altri dispositivi mentre si è comodamente in viaggio, oltre ad utilizzare il navigatore o ad ascoltare musica senza preoccuparsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.