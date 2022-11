OFFERTA BLACK FRIDAY sulle catene da neve tessili facilissime da montare!

L’inverno è imminente e, soprattutto per chi abita in zone montuose, è d’obbligo avere con sé le catene da neve così da salvaguardare la tenuta su strada del proprio veicolo. Le catene da neve tessili marcate Grip sono un ottimo compromesso per avere dei dispositivi di sicurezza economici e facili da montare. Per il Black Friday su Amazon è attiva un’offerta super conveniente con uno sconto del 34%.

Un set da due pezzi è acquistabile a soli 33,01 euro, anziché 50,35 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso i punti di ritiro adibiti.

Catene da neve tessili Grip: massima tenuta e montaggio facilissimo

Le catene da neve in tessuto della Grip garantiscono prestazioni equivalenti alle catene tradizionali, ma possono essere montate in modo molto più semplice e veloce.

L’offerta Amazon include un set da due pezzi di taglia n. 570, con in aggiunta un paio di guanti per facilitare il montaggio senza il rischio di sporcarsi. Le catene sono compatibili con i sistemi di assistenza alla guida come ABS e ESP, quindi non sarà necessario disinnescarli.

I dispositivi garantiscono la massima sicurezza in quanto offrono ottima aderenza sull’asfalto in caso di neve, nessuna vibrazione durante la guida, controllo dello sterzo e della frenata perfetti sul terreno scivoloso. Inoltre, anche in caso di condizioni metereologiche avverse, il montaggio delle catene tessili è semplicissimo e richiede un tempo massimo di tre minuti.

Le catene Grip sono lavabili ed è possibile riutilizzarle più volte perché mantengono le loro caratteristiche funzionali. L’intero set è spedito in una custodia in finta pelle ultra leggera, compatta ed omologata per l’uso in caso di segnaletica stradale. Se non volete arrivare impreparati all’inverno non fatevi scappare l’offerta super conveniente di Amazon: in occasione del Black Friday è possibile acquistare le catene tessili Grip con uno sconto del 34%, quindi a soli 33,01 euro, e la spedizione è gratuita!

