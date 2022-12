Il più COOL in pista: occhiali da neve OAKLEY in super sconto

Su Amazon con un mega sconto del 36%, acquista subito la linea Oakley Lineminer per sfrecciare sulle piste in sicurezza, senza dimenticare la moda. Maschera anti sole incredibile per la neve: scopri le sue caratteristiche.

Le vacanze invernali continuano: sei già pronto per la neve? Se c’è un accessorio che non dovrebbe proprio mancarti, quello è la maschera Line Miner di Oakley, progettata per proteggere i tuoi occhi dal sole e per fornirti la miglior vista periferica che una maschera del genere possa offrire. Questi occhiali/maschera aderiscono in maniera praticamente perfetta al viso, come una seconda pelle, grazie al design cilindrico perfetta per i visi più grandi. Si adatta ovviamente alla maggior parte dei caschi.

Con l’acquisto riceverai anche la microbag per riporre e pulire le lenti. La maschera dispone di una cinghia regolabile alta 5mm con rivestimento in silicone per un grip ancora migliore, e la struttura flessibile è studiata per adattarsi al tuo viso anche quando il freddo è molto intenso.

Montatura per una maggiore visibilità

Questa maschera è studiata per offrirti un estremo comfort tutto il giorno grazie alla guarnizione in schiuma e ai tre strati con rivestimento in pile, che eliminano il sudore. Proteggono inoltre al 100% dai raggi UVA, UVB, UVC e dalla dannosa luce fino a 400nm. • Resistenza agli urti conforme alle norme ANSI Z8.3 e EN 167. La maschera è perfetta per condizioni di luce con sole e nuvole, il colore delle lenti base è rosa e permette una trasmissione della luce del 17%.

Vacanza sulla neve in previsione? Non farti trovare impreparato e approfitta dello sconto del 36% per pagare questi occhiali e maschera Oakley da neve solamente 115€. Diventeranno i tuoi migliori alleati in pista.

