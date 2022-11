OCCASIONE AMAZON: Centrale Elettrica Portatile in FORTE SCONTO

Quando la corrente domestica non è in funzione, solo un generatore può aiutarti e oggi puoi assicurartene uno a un prezzo davvero imperdibile: è possibile applicare un coupon di 100€ (sì, avete capito bene) sulla Centrale Elettrica Portatile della Bluetti su Amazon. Questo prodotto è l’ideale da portare con sé durante lunghi viaggi in auto, per avere sempre abbastanza energia per tutti i dispositivi.

Non rimanere mai senza corrente con la Centrale Elettrica Portatile

Questo dispositivo può veramente fare la differenza in mancanza di corrente elettrica, quindi non puoi assolutamente farti scappare la promozione di Amazon che ti farà risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino della Centrale Elettrica Portatile.

Il punto di forza di questo dispositivo sono senz’ombra di dubbio le dimensioni davvero compatte, di 25,5 x 18 x 18,3 cm, a fronte di una notevole potenza (600W) e una tensione di 230 V. In questo modo potrai mantenere sempre accesi i tuoi dispositivi anche durante le interruzioni della corrente elettrica.

La ricarica ultra-veloce ti permetterà di caricare l’80% della batteria in appena 30 minuti. Sono ben 8 le tipologie di ricarica compatibili: AC-Standard, AC-Turbo, AC-Silenzioso, ma puoi anche collegare un piccolo pannello solare (con la possibilità di combinarlo a una delle uscite AC). Infine, puoi anche ricaricarlo alla presa per auto o a un generatore.

Da non sottovalutare la funzione di alimentazione di back-up istantanea, che ti protegge dalla perdita o dal danneggiamento di dati, in caso di interruzione improvvisa della corrente.

Se intendi proteggerti da eventuali interruzioni della corrente, sappi che è attiva una promozione assolutamente imperdibile su Amazon: puoi applicare un coupon di ben 100 euro sul prezzo di listino della Centrale Elettrica Portatile Bluetti. Si tratta di uno sconto temporaneo, quindi approfittane subito per non perdere questa fantastica occasione!

