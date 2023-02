NOVITÀ Xiaomi, Esclusiva Amazon: Poco X5 in SUPER OFFERTA

Xiaomi continua a sfornare prodotti prodigiosi, è davvero difficile non avere una experience soddisfacente dall’utilizzo dei device della casa cinese. Il nuovo gioiellino in SUPER OFFERTA per adesso solo su Amazon, è il POCO X5 Pro 5G, che puoi acquistare subito ad un prezzo davvero incredibile proprio nello store di Amazon.

Il POCO X5 Pro 5G, puoi acquistarlo a solo 299.90 euro anziché 349,90 euro, ed avresti la meravigliosa opportunità di aggiudicarti uno smartphone ad un prezzo di media fascia con capacità di un top di gamma.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire sicurezza e rapidità della tua spedizione.

Puoi trovare questo smartphone esclusivamente su Amazon.

Ecco tutte le caratteristiche di questo super device

Questo prodotto ha un processore Snapdragon 778G che raggiunge un notevole equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni elevate, e permette di avere anche una elaborazione delle immagini molto potente. Ha uno schermo Flow AMOLED vivido, fluido e luminoso da 6,6 pollici, e una frequenza di aggiornamento di 120Hz davvero incredibile.

Il sistema di elaborazione della fotocamera è più veloce rispetto alle precedenti generazioni di telefoni, avendo un sensore da 108 MP di livello di punta che permette foto di livello professionale, una risoluzione ultra elevata che cattura ogni dettaglio e colore, anche di notte. La batteria da 5000 mAh, con turbo ricarica sono un fattore di grande efficienza.

Desideri avere una novità esclusiva dalle prestazioni fuori dalla norma? Allora acquista subito, solo su Amazon, il POCO X5 Pro 5G in MEGA promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.