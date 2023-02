Notebook Asus, ACQUISTA ORA su Amazon!

Essere sempre al corrente dei prodotti di un certo livello è molto importante, ci potrebbe essere quello idoneo al tuo ritmo di vita. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovare il tutto ad un prezzo unico. Sto parlando dell’ultimo modello di Notebook dell’Asus. Non farti scappare questa occasione, la qualità che potrebbe portare alla tua vita è tangibile. Approfittane subito!

NOTEBOOK ASUS, QUALITA’ INCREDIBILE ED UNICA!

Avrai la possibilità, grazie alla articolare tecnologia Intelligent Performance Boost, di ottenere le migliori prestazioni grazie alla regolazione delle temperature interne. Da sottolineare anche la particolare tecnologia all’avanguardia di cancellazione del rumore bidirezionale AI. Grazie a quest’ultima potrai risolvere i problemi di attenzione dato che ottimizza il flusso di lavoro ed, anche, la produttività.

Avrai una potenza grafica incredibile ed unica. Basti solo pensare che il Notebook dell’Asus è stato progettato con il Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7. Non farti scappare questo prodotto, le qualità che ha sono diverse. Da sottolineare, anche, la scheda RAM da 8GB e la scheda SSD PCIE da 512GB. Grazie a quest’ultime caratteristiche avrai un rapido accesso a tutti i tuoi contenuti.

Importante da dire il fatto che il sistema operativo di cui dispone questo prodotto è il Windows 11 Pro. Potrai, tramite quest’ultimo, garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea. Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un prodotto molto interessante che potrebbe semplificarti diverse funzioni.

Il Notebook dell’Asus, progettato e consigliato in modo tale da essere idoneo per il mondo del Business, non è banale dato che potrai portarlo facilmente sempre con te. Non appunto, il prodotto è sottile, leggero, ed ha un peso di soli 1,73kg. Potrai proteggere i tuoi dati sensibili grazie ad un sensore di impronte digitali.

Non farti scappare questo prodotto, non te ne pentirai assolutamente. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo Notebook dell’Asus, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

