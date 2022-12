Non rimanere senza batteria: iWalk ha la SOLUZIONE

Non rimanere senza batteria, non vivere quel brutto momento nel quale vedi il tuo cellulare spegnersi. Su Amazon ci sono diversi prodotti, molto interessanti, che potrebbero aiutarti con lo scopo di non vedere quella scena. Potresti trovare l’ultimo modello di Power Bank Magnetico della iWALK ad un prezzo molto interessante. Attenzione, è compatibile solo con gli iPhone, dal modello 12 in su.

Non farti scappare questa opportunità, stiamo parlando di un prodotto molto interessante che potrebbe salvarti in certe circostanze. Se decidessi di acquistarlo oggi potresti risparmiare dei soldi grazie al super sconto del 15%. Non farti sfuggire il tutto, affrettati prima che scada la ghiotta occasione.

POWER BANK, NON RIMANERE MAI SENZA BATTERIA

Non rimanere senza batteria, potresti trovare un prodotto che ti rivoluzionerà e salverà la vita. Ai giorni d’oggi il cellulare è molto importante, quindi non possiamo permettere che rimanga a zero. Approfittane subito di questo prodotto, non te ne pentirai. Evita di rimanere senza batteria.

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon troverai questo prodotto ad un prezzo molto interessante. Con soli 33.99 euro potrai portarti a casa il Power Bank della iWALK. Il tutto, rispetto al suo prezzo iniziale di 39.99 euro, ha subito lo sconto del 15%. Avrai la possibilità di scegliere tra tre colori: Nero, Rosa e Bianco.

Questo modello di power bank della nota marca è stato costruito con un particolare e speciale anello per dito che ha lo scopo di tenere il tuo iPhone al suo posto. Ha la funzione, anche, di facilitarne l’attuazione durante la chiamata. Inoltre, importante da dire, che l’indicatore di potenza LED indica la residua carica della batteria.

Il prodotto, il quale è stato progettato senza fili, è stato creato per garantire un migliore caricamento del tuo dispositivo mobile. Come già anticipato, esso è compatibile solo con la tecnologia dal modello 12 dell’iPhone in su. L’accessorio è stato costruito avendo all’interno la tecnologia di Aspirazione Mag che permette di avere un assorbimento magnetico molto più resistente.

Questo è il momento perfetto per acquistare il Power Bank della iWALK, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

