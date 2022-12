Non avrai più freddo con la giacca riscaldata con cappuccio

La stagione invernale è arrivata, le temperature sono in calo e le precipitazioni aumentano. Quante volte ti è capitato di sentire freddo nonostante i tanti strati di indumenti indossati? Non è la quantità bensì la qualità di ciò che si indossa a fare la differenza. Una soluzione davvero valida è la giacca riscaldata con cappuccio. Per i freddolosi e non si tratta di una vera e propria svolta nel modo di riscaldarsi. Acquistala ora su Amazon.

Si tratta di un prodotto che sta spopolando sul web e sta andando letteralmente a ruba.

Con la giacca riscaldata con cappuccio non ti sembrerà più inverno

La giacca riscaldata con cappuccio è adatta per qualsiasi tipo di attività all’aperto sia in autunno che inverno. Per praticare sci, campeggio, motoslitta, escursioni, pesca, caccia o semplicemente per stare fuori casa. Questa giacca riscaldata è realizzata con un tessuto in poliestere di alta qualità che la rende comoda da indossare, leggera, calda e impermeabile. Può essere lavata a mano o in lavatrice. In tutti i casi è necessario rimuovere il powerbank e mettere la spina USB nella tasca prima di lavare.

Grazie a un riscaldamento intelligente e una batteria da 10.000 mAh fornisce fino a otto ore di calore. Inoltre la batteria supporta due metodi di ricarica: tipo C e micro-USB.

la giacca riscaldata con cappuccio è dotata di 3 impostazioni di riscaldamento regolabile in tre fasi: temperatura elevata rossa (60℃), temperatura bianca media (50℃) temperatura blu bassa (40℃). Anche aver spento il riscaldamento della giacca questo continua per altre due ore.

La disposizione delle fibre di carbonio consente di sentire il calore a 360 gradi e per tutto il corpo, in particolare nelle parti centrali della vita destra e sinistra, collo e nella parte centrale della schiena.

Acquista ora su Amazon la giacca riscaldata con cappuccio e stai caldo tutto l’inverno.

