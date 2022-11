Navigatore TomTom per grandi veicoli: SCONTO di 100 euro

Il navigatore satellitare è un dispositivo indispensabile per viaggiare ed orientarsi in qualsiasi angolo del globo, soprattutto se ci si sposta per lavoro. Oggi su Amazon è possibile acquistare il Navigatore TomTom GO Professional ad un prezzo davvero eccezionale: grazie ad uno sconto del 29% è possibile risparmiare 100 euro e pagarlo 249,95 euro invece che 349,90 euro.

Si tratta di un prodotto studiato per grandi veicoli quindi camion, autobus e furgoni. Offre aggiornamenti mappe tramite Wi-fi e consente di raggiungere con facilità qualsiasi posto selezionato, incluse le stazioni di servizio ed i parcheggi.

Il navigatore perfetto per chi si muove su grandi veicoli

Chi si muove per lavoro su grandi veicoli come camion e furgoni non potrà fare a meno del navigatore satellitare marcato TomTom per viaggiare in totale tranquillità. Il dispositivo, oltre ad indicare eventuali ingorghi ed incidenti, ha a disposizione le mappe dell’Europa aggiornate regolarmente. In questo modo non ci si può sbagliare seguendo i percorsi appropriati per, ad esempio, merci pericolose o con determinate limitazioni di dimensioni o peso.

Il navigatore è dotato di Touchscreen da 6 pollici e supporto magnetico Click-and-Drive. Permette di visualizzare con chiarezza le indicazioni nello schermo antiriflesso ad alta luminosità e ricevere aggiornamenti facili e veloci tramite il Wi-Fi integrato. È possibile, inoltre, associare il proprio smartphone al navigatore: in questo modo la sicurezza alla guida è garantita grazie alle funzionalità della chiamata in vivavoce e della lettura vocale dei messaggi.

Ad oggi su Amazon il Navigatore TomTom GO Professional è in super offerta: con uno sconto del 29% si può risparmiare 100 euro e pagarlo 249,95 euro invece che 349,90 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile anche pagarlo a rate con Cofidis al check-out. Nel pacchetto è compreso, oltre al dispositivo e al supporto magnetico con disco adesivo, un caricabatteria per camion e un cavo USB per il collegamento al computer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.