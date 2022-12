Lo smartphone CHE NON TI ASPETTI: 200€ di sconto per MOTOROLA

Le caratteristiche di questo Motorola Edge 20 Pro sono eccellenti: scoprile tutte e acquistalo in super sconto al 29% su Amazon, risparmiando 200€ precise sul prezzo di listino.

Bellissimo da vedere, con un reparto fotografico da paura, e oggi anche con un risparmio di 200€ sul prezzo di listino: Motorola Edge 20 PRO è lo smartphone “che non ti aspetti”, perché con il suo prezzo ti dona delle prestazioni veramente fuori dal comune. A partire dal reparto fotografico, con una fotocamera da 108MP e tecnologia Ultra Pixel, Teleobiettivo 5X e zoom digitale 50X e possibilità di girare video in 8K. Una risoluzione incredibile che ti aiuta a catturare ogni dettaglio.

Oltre 30 ore di batteria garantita e 9 ore di autonomia in soli 10 minuti di ricarica rapida TurboPower: il tutto arricchito da un design elegante e moderno, con corpo ultra slim dallo spessore inferiore agli 8mm. Rifinitura opaca e colori stupendi.

Prestazioni efficienti al 100%

Motorola Edge 20 PRO si avvale della funzionalità Ready For per connetterti in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo. Con la connettività 5G ultraveloce – Scarica film in pochi secondi e ottieni prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 870, ottimizzato per la velocità 5G. il tutto potenziato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Cosa aspetti? Approfitta delle 200€ di sconto e acquista grazie al 29% in meno il Motorola Edge 20 Pro a sole 499€ invece di 699€. Un regalo stupendo per te o per chi ha bisogno di sostituire il suo vecchio smartphone.

