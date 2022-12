Motorizzare un Aeroplano di Carta: GENIALATA TECH

Da piccolo non ti è mai capitato di fare delle gare con i tuoi amici su chi faceva l’aeroplanino di carta più bello? Ecco, potrai farlo ancora adesso ma non potrai farlo senza aver prima acquistato il kit per aeroplano di carta telecomandato tramite smartphone della POWERUP 4.0. Non farti scappare questa opportunità, potrai trovare il prodotto ad un prezzo molto interessante su Amazon.

Fai in fretta, non so per quanto tempo possa durare questa opportunità, stiamo parlando di un kit che ti potrà far prendere qualche rivincita ricordando i vecchi tempi e le vecchie gare. L’accessorio è un qualcosa da non farsi scappare, è molto consigliato come un regalo da non fare.

KIT AEROPLANINO POWERUP, FALLO VOLARE IN ALTO

Ti basterà prendere un foglio di carta, piegarlo e divertirti. Potrai trovarti alla guida di un aeroplanino grazie alla super connessione Bluetooth che collegherà il tutto al tuo cellulare e, grazie a quest’ultima, potrai eseguire acrobazie ad alta velocità. Inoltre, potrai far andare il tutto anche con la possibilità del comando del pilota automatico.

Stiamo parlando di un prodotto unico e di grande qualità, soprattutto se comparato ad altri prodotti di altre marche. Basti solo pensare che il computer di bordo del tuo aeroplano di carta calibra automaticamente quest’ultimo in funzione delle condizioni atmosferiche, il tutto grazie ad un particolare sistema di assistenza al lancio e uno stabilizzatore del vento integrati.

La qualità e la resistenza del Kit Aeroplanino POWERUP è esemplare. Non appunto è interamente costituito da carbonio, che permette di essere indistruttibile, ed include una prua rinforzata in nylon e un supporto motore. Inoltre, il prodotto è stato progettato per resistere a urti, colpi e persino ad un incidente inaspettato.

Fai l’acquisto giusto, vola in alto. Questo è il momento perfetto per acquistare il il kit per aeroplano di carta telecomandato tramite smartphone della POWERUP 4.0, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi lo troverai con uno sconto speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.