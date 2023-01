Monopattino SEGWAY, VIAGGIA SICURO: sconto del 14%

Viaggia per la tua città con estrema sicurezza e tranquillità grazie all’ultimo modello del Monopattino Elettrico della SEGWAY. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovarlo ad un prezzo molto interessante. Non farti scappare questa ghiotta occasione, non so per quanto tempo possa durare il tutto. Approfittane adesso, non te ne pentirai della tua scelta.

Basta rimanere bloccati nel traffico. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potresti trovare questo prodotto salva tempo con una offerta indimenticabile. Grazie allo sconto del 14% potrai comprarti questo utile e comodo mezzo di trasporto a 429.90 euro rispetto al prezzo iniziale di 499.00 euro. Non farti scappare questa offerta, appena l’ho vista ho voluto subito condividerla con voi. Potrai ricevere questo prodotto direttamente a casa tua con la consegna gratuita.

MONOPATTINO SEGWAY, VIAGGIA TRANQUILLO!

Potrai finalmente viaggiare tranquillo per la tua città con il nuovo Monopattino Elettrico della SEGWAY. La qualità sarà assicurata, basti pensare che quest’ultimo eroga una potenza da 300W. Quest’ultima ti permetterà di viaggiare in sicurezza, di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e di un’autonomia di 25 km. Potrai percorrere anche le strade con una pendenza del 10%.

Importante da dire il fatto che potrai usare una segnaletica illuminata, come gli indicatori di direzione integrati oppure la luce frontale LED ad alta potenza da 2.1W ma anche le luci posteriori e del freno. Questo monopattino della nota marca, per farsi sentire, ha a disposizione anche un campanello meccanico.

Le ruote di questo prodotto sono di 10″ con camera d’aria integrata migliorano le performance del monopattino e assorbono perfettamente gli urti. Per garantire una sicurezza maggiore alla guida è stato inserito un pacco batteria che è stato posizionato nella pedana per assicurare un centro di gravità ribassato.

Da sottolineare il sistema di frenata rigenerativa del Monopattino SEGWAY. Non appunto, quest’ultima caratteristica trasforma il tuo prodotto in un veicolo elettrico che si autoalimenta dall’energia riciclata dalla guida. Il tutto è possibile grazie alle ruote che trasformano l’energia della frenata in energia da immagazzinare nel pacco batteria al litio.

Viaggia in un modo unico e sicuro. Questo è il momento perfetto per acquistare il Monopattino Elettrico della SEGWAY, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.