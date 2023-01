Monopattino RCB, viaggia con SICUREZZA

Evitati di perdere tanto tempo imbottigliato nel traffico, potrai farlo grazie all’ultimo modello di Monopattino Elettrico RCB. Non farti scappare questa occasione, su Amazon potrai trovarlo ad un prezzo molto interessante. Approfittane prima che scada questa opportunità, non potrai fartela sfuggire se sapessi i vantaggi.

Stiamo parlando di un qualcosa che potrà farti viaggiare tranquillo nella tua città senza il bisogno di stressarti nel traffico. Potrai farlo tranquillamente grazie a questo strumento. Non fartelo scappare, non so per quanto tempo possa durare.

VIAGGIA CON TRANQUILLITA’ CON IL MONOPATTINO RCB

Stiamo parlando di un prodotto molto interessante e dalla grande qualità. Per esempio uno dei suoi punti di forza è il motore di questo Monopattino Elettrico RCB. Quest’ultimo, prodotto in rame puro, adotta una bobina costituita in rame puro di pregiata qualità che presenta diversi vantaggi. Importante da sottolineare la potenza di picco del motore che è di 350W, invece la potenza nominale del motore è di 250W.

Non avrai più problemi di spostamenti, questo monopattino è stato progettato per spostamenti facili dato il suo essere facilmente portatile e leggero. Il Monopattino Elettrico RCB è dotato di una batteria da 6.6Ah, questa sua caratteristica permette ed offre una durata di 18-20 km di percorrenza giornaliera. Quest’ultima è al sicuro e protetta grazie ad una particolare protezione intelligente BMS.

Per far funzionare il tutto dovrai scaricare e collegare l’idonea applicazione sul proprio cellulare. Inoltre, il monopattino ha un sistema di connessione Bluetooth, tale fattore permette una regolazione della velocità, una registrazione del chilometraggio ed una funzione di autocontrollo.

Questo monopattino ha ammortizzatori aggiornati ed è dotato dei più recenti pneumatici a nido d’ape da 8,0 pollici per garantire una guida confortevole.

Fai l’acquisto giusto, viaggia tranquillo. Questo è il momento perfetto per acquistare il monopattino elettrico della RCB, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi lo troverai con uno sconto speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.