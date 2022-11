Monopattino Elettrico: scatta tra le auto ad un PREZZO AFFARE

Il sogno di tutti è prendere la propria auto, percorrere un viale alberato senza traffico e macchine, solo il frastuono delle foglie, un leggero venticello, aria pulita, e un comodo parcheggio che ti aspetta verso il tuo ufficio. Si, è solo un sogno, uno splendido scenario: la realtà è ben diversa, ma possiamo migliorarla. Vuoi sapere come? Acquista subito il Monopattino Elettrico della AOVOPRO, in SCONTO del 15% a cui puoi applicare anche un COUPON di 20 euro. Quindi solo per adesso su Amazon a PREZZO AFFARE di 279 euro.

Questo Monopattino Elettrico è stato realizzato per permetterti di sfrecciare anche nel peggior traffico cittadino, riuscendo a raggiungere la tua meta attraverso il percorso più veloce e migliore per le tue esigenze.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. In occasione del Black Friday ti sarà molto utile visti i tanti acquisti che verranno effettuati soprattutto in questo periodo. Puoi anche usufruire di Cofidis per pagare in cinque comode rate mensili a tasso zero.

Il Monopattino che renderà i tuoi spostamenti in città un vero e proprio spasso

La AOVOPRO ha messo a punto questo mezzo a due ruote considerando tutte le tue esigenze. Il motore è ad alte prestazioni, 3 velocità regolabili e può raggiungere i 25 km/h. La durata della batteria eccellente, puoi percorrere almeno 30 km senza problemi.

Puoi collegare il monopattino al tuo smartphone tramite un app e vedere la velocità, km percorsi, livello batteria, luci, impostare il setting e lo spegnimento del tuo monopattino. Gli pneumatici sono stati progettati per attutire gli urti dell’asfalto.

Quindi, desideri cambiare le tue giornate, la tua vita? Acquista subito il Monopattino Elettrico in SUPER PROMOZIONE per il Black Friday. Muoviti prima che i pezzi finiscano.

