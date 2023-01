Monopattino Elettrico NIU a ottimo rapporto qualità-prezzo a 100€ IN MENO

Se desideri anche tu acquistare un monopattino elettrico, ma non sai su quale modello orientarti, dovresti sicuramente considerare il modello che sto per proporti: il Monopattino Elettrico NIU scontato del 17% su Amazon.

Occasione imperdibile per Monopattino Elettrico NIU

Questo Monopattino Elettrico a marchio NIU è sicuramente uno dei migliori modelli in circolazione per rapporto qualità-prezzo, soprattutto ora, che è in sconto del 17% su Amazon.

Il Monopattino Elettrico NIU è dotato di un motore da 300 W nominali, che offre una velocità massima pari a 25 km/h e una pendenza in salita del 15%.

La batteria al litio da 365 Wh è sicuramente uno dei suoi punti di forza: ben 40 km di autonomia, affiancati dalla frenata rigenerativa.

La comodità è un altro aspetto piuttosto curato, dato che monta degli pneumatici tubeless da 10″, che ti garantiranno sempre un’ottima ammortizzazione.

Da considerare anche la presenza del doppio sistema frenante, costituito da un freno elettrico posteriore e da un freno a tambura anteriore, che offre una frenata decisamente stabile e sicura.

La sicurezza è garantita anche dal clacson meccanico e dal faro alogeno ad alta potenza.

Il display a LED ti offre una serie di interessanti funzionalità, come controllare i parametri di guida e personalizzare la velocità.

Installando l’app NIU sul tuo smartphone accederai anche alla possibilità di bloccare il tuo monopattino elettrico ogni qualvolta dovrai allontanarti.

L’azienda NIU assicura ai propri clienti una garanzia di 2 anni e un’assistenza post-vendita per qualunque problematica relativa al monopattino elettrico.

In definitiva, acquistare il Monopattino Elettrico NIU è senz’ombra di dubbio un’affare considerando che offre delle eccellenti prestazioni a un prezzo sicuramente alla portata, che solo per un periodo limitato è scontato di ben 100€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.