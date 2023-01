Monopattino Elettrico NIU a 100€ in MENO su Amazon

I monopattini elettrici a marchio NIU sono considerati tra i migliori sul mercato, perché garantiscono sempre performance all’altezza, ma senza spendere cifre esorbitanti.

Oggi dovresti assolutamente considerare di acquistarlo, perché con lo sconto del 17% di Amazon potrai accaparrartelo a 100€ in meno.

Monopattino Elettrico NIU temporaneamente a super prezzo

Si tratta di uno dei modelli di monopattino elettrico più apprezzati del momento, perché offre tutte le funzionalità tipiche di un monopattino di fascia alta, ma a un prezzo davvero alla portata.

Il motore di questo monopattino è da 300W nominali, garantendoti una velocità massima di 25 km/h e una pendenza massima in salita del 15%.

La batteria è piuttosto capiente ed eroga 365 Wh, ma è accompagnata dalla frenata rigenerativa, che ti garantisce un’autonomia di percorrenza di 40 km.

La comodità e la sicurezza sono due importanti punti di forza: infatti, monta pneumatici tubeless da 10″, che offrono un’ottima ammortizzazione, e un doppio sistema frenante, determinante per avere frenate sempre sicure e stabili.

Si tratta di uno dei primi monopattini a montare un freno a tamburo, caratterizzato da un volume ridotto del 25%, ma offrendo sempre prestazioni all’altezza.

Il design è nettamente migliorato rispetto ai modelli passati, grazie al cablaggio integrato, che assicura anche una migliore protezione dei cavi.

Così come per la maggior parte dei monopattini elettrici del momento, anche questo ha connettività Bluetooth: basta scaricare l’apposita app NIU per monitorare le statistiche relative alla guida e personalizzare la velocità.

Il Monopattino Elettrico NIU è un buon mezzo anche quando non è in sconto, quindi perché non acquistarlo ora che è scontato del 17%, facendoti risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.