Monopattino elettrico con IMPORTANTE SCONTO

Con il 20% di sconto dal prezzo originale, puoi acquistare oggi su Amazon il monopattino elettrico Jeep Sentinel dotato di motore 350W, freno a disco e molto altro.

Jeep Sentinel è un monopattino elettrico di qualità eccelsa, che da oggi puoi acquistare al prezzo bomba di 389,22€ contro i normali 486€ grazie al 20% applicato da Amazon. Quasi 100€ di sconto totali per un vero e proprio mezzo di locomozione alternativo ed ecologico, che potrai utilizzare per andare tutti i giorni a lavoro, in università e ovunque desideri. Di colore nero, ultra leggero (solo 13kg) e con display a led incorporato e frecce direzionali, Jeep Sentinel è il monopattino elettrico che tutti desiderano.

Compatto e iper leggero, facilmente trasportabile anche in treno o autobus: Jeep Sentinel ti permette di vivere il vero e proprio spirito “Jeep” in libertà e spensieratezza. I due freni indipendenti anteriori elettronici e posteriori a disco ti garantiscono massima sicurezza riducendo il tempo di frenata, per viaggiare senza pensieri evitando ostacoli e incidenti.

Motore dinamico, sospensioni comfort e frecce direzionali

I punti di forza di questo monopattino elettrico, oltre al prezzo totalmente accessibile grazie allo sconto Amazon del 20%, sono sicuramente il motore e le sospensioni. Motore da 350 W con peak power da 515 W per una maggiore spinta in ripartenza e sospensione anteriore per assorbire vibrazioni e strade dissestate in piena sicurezza e stabilità su qualsiasi tipologia di terreno.

Jeep Sentinel può essere tuo al prezzo top di 389,22€ contro i normali 486€ grazie al 20% applicato da Amazon. Tutto il meglio della casa automobilistica Jeep, racchiuso in un monopattino elettrico di ultima generazione: con le sue frecce direzionali integrate, il motore potente e le sospensioni a prova di buche, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione. Concediti un meraviglioso regalo di natale… in anticipo.

