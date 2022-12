Monopattino elettrico idea regalo PREZZO BOMBA

Vuoi muoverti in città in maniera più sostenibile evitando tutto il traffico cittadino della mattina? Se non ti sei ancora fatto un regalo per Natale, oggi puoi trovare il monopattino elettrico Hitway, ad un prezzo bomba su Amazon. In offerta a 599,99€.

Basta consumare carburante e spendere buona parte del tuo stipendio per la tua auto, grazie a questo monopattino elettrico ti muoverai in città senza problemi e senza spendere nulla. Oggi, lo puoi acquistare con tanto di sconto del 18%.

Viaggia più sostenibile, più veloce, evitando il traffico con il monopattino di Hitway

Proprio così, grazie a questo monopattino elettrico arriverai ai tuoi appuntamente sempre in orario e senza perdere troppo tempo nel traffico cittadino. Il lunedì mattina non sarà più un problemi nei orari di punta, viaggerai sempre in sicurezza.

Questo modello è composto da una lega in alluminio, da ottimi pneumatici fuoristrada e da una batteria con un’ottima capacità 13AH.

Il monopattino elettrico di Hitway utilizza un motore di altissima potenza, di 500W. Possiede ben due modalità di velocità, ed ognuna ha tre velocità velocità regolabili. Solitamente la velocità massima può raggiungere fino a 25km/h. Dal design semplice, dotato anche di bellissime luci laterali colorate.

Inoltre, questo modello possiede una batteria capace di durare fino a 30-45km. Un modo super ecologico per viaggiare in città. I suoi pneumatici fuoristrada sono composti da gomma piena da ben 10 pollici. Sono super resistenti a qualsiasi usura e molto robusti. Controlla tutto tramite il display LCD e verificare ogni dettaglio tramite l’app.

Viaggia più sostenibile ed evita il traffico del mattino con il monopattino elettrico di Hitway. Oggi, puoi farti un regalo di Natale molto utile, lo trovi in offerta su Amazon a 599,99€, con tanto di sconto del 18%, che ti farà risparmiare ben 130€ rispetto al prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.