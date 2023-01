Monopattino Elettrico EVERCROSS, viaggia SICURO!

Vorresti smettere di rimanere bloccato nel traffico? Potrai farlo grazie all’ultimo modello di Monopattino Elettrico EVERCROSS. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovarlo ad un prezzo molto interessante. Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un prodotto che ti potrà dare una grossa mano. Potrai viaggiare rilassato e tranquillo per la tua città senza il rischio di rimanere imbottigliato in lunghe code.

Dato che la benzina è tornata a costare quasi due euro al litro questo prodotto potrebbe essere di aiuto. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovarlo ad un prezzo veramente speciale. Il prodotto costa 399.99 euro ma potrai applicare il corposo coupon sconto di 100 euro. Non farti scappare questa occasione, soprattutto perché potrai acquistarlo subito e pagarlo, a rate, con Cofidis. La spedizione è gratuita.

VIAGGIA CON IL MONOPATTINO ELETTRICO EVERCROSS

Stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità. Basti solo pensare che il monopattino elettrico dell’EVERCROSS è dotato di una batteria, di grande capacità, da 36 V con 7,8 Ah. Grazie agli pneumatici, realizzati con una particolare gomma di un certo livello molto resistente, da 8 pollici il tutto può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h.

Grazie al sistema di frenata elettronico, che garantisce una risposta di frenata rapida e regolare, potrai muoverti e spostarti con una grande sicurezza per le strade. Importante da dire il fatto che questo prodotto è dotato di ammortizzatori anteriori e posteriori. Quest’ultimi ti permetteranno di poterti rilassare dato il confort che avrai alla guida del mezzo.

Potrai avere a tua disposizione un monopattino pieghevole, non appunto sarà molto facile piegarlo per farlo diventare più comodo al trasporto manuale. Non appunto potrai portarlo, grazie anche al suo peso di 11,8 kg, tranquillamente. Da aperto, invece, può sopportare il peso massimo di 120 Kg. Grazie alla sua caratteristica di avere tre tipologie diverse di velocità potrai impostar te il tutto nel modo più consono alla strada.

Questo monopattino è munito di un display LCD digitale molto chiaro e facile da comprendere. Grazie a quest’ultimo potrai monitorare diversi fattori del tuo mezzo.

Questo è il momento perfetto per acquistare il Monopattino Elettrico EVERCROSS, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi lo troverai con uno sconto speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.