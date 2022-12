Monopattino elettrico Ducati SCONTO TOP di 100€

Vuoi muoverti in modo più sostenibile? In poco tempo raggiungerai i tuoi appuntamenti, senza carburante e schiviando il traffico. Oggi, puoi farti un gran regalo per Natale, puoi trovare il monopattino elettrico Ducati ad un prezzo shock, in offerta su Amazon a 399,90€.

Monopattino top di gamma ad un prezzo shock

Il monopattino elettrico ti permetterà di muoverti in città in maniera più sostenibile e anche schiviando tutto il traffico del mattino. Non dovrai più spendere denaro per il carburante, ti basterà ricaricarlo senza costi e sarà pronto per partire.

Il monopattino elettrico della Ducati PRO I EVO con tanto di frecce direzionali, ti porterà agli appuntamenti in poco tempo. Non ti dovrai più preoccupare del traffico del mattino, potrai schivarlo ed arrivare in tempo in ufficio.

Inoltre, grazie al suo motore da 350W e il suo peak power da 500W, potrai vivere ogni giorno come su una pista per moto. Ti sentirai sempre al sicuro su qualsiasi strada, grazie alla leva del freno che poi aziona i due freni indipendenti.

Grazie alla sospensione posteriore e le sue ruote da 8,5″, avrai sempre il maggiore comfort. Così avrai sempre una guida super stabile e confortevole, anche durante i più lievi urti sulla strada. Super leggero anche, pesa solamente 12 kg. Non ti sembrerà vero, ma questo monopattino top di gamma di permetterà di viaggiare in maniera sicura e confortevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.