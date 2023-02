Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus: SUPER prezzo su Amazon

È innegabile che il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus sia uno dei modelli più ambiti e prestanti sul mercato.

Non puoi assolutamente lasciarti sfuggire l’occasione di oggi: il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus a 606€, invece di 649€!

Sfreccia in mezzo al traffico con il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus

Il primo aspetto molto interessante del Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus è senz’ombra di dubbio il motore brushless da 350 W, che ti garantirà delle guide scattanti e agili in mezzo al traffico, senza il rischio di rimanere bloccato in code interminabili.

Inoltre, è in grado di percorrere strade con una pendenza massima del 15%.

Si tratta di un monopattino sicuro, dotato di doppi freni indipendenti, con quello anteriore elettronico e quello posteriore a disco. In caso di necessità, potrai azionare la singola leva del freno per far arrestare in modo sicuro il monopattino.

Anche la presenza delle frecce direzionali contribuiscono non poco alla sicurezza del monopattino.

Per quanto riguarda l’autonomia, sono sufficienti 5 ore di ricarica per riempire la batteria da 36 V e assicurarti 25 km di percorrenza.

La sospensione posteriore è di ottima qualità, infatti è in grado di assorbire gran parte degli urti, mentre gli pneumatici tubeless da 10″ riducono al minimo il rischio di foratura, assicurandoti una guida stabile e sicura anche sui terreni accidentati.

Infine, da sottolineare la presenza di un piccolo display LED da 3,5″ da cui potrai visualizzare una serie di parametri legati alla guida, ma anche impostare marce e cruise control.

Il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus è uno dei migliori modelli di monopattino, caratterizzato da un rapporto qualità-prezzo a dir poco fenomenale.

Ti consiglio di acquistarlo oggi, per approfittare della promozione di Amazon, che lo offre a 606€, così da ottenere un risparmio di quasi 50€ sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.