Monopattino Elettrico Aprilia SCONTO SHOCK di 100€

Con uno sconto pazzesco del 20% e ben 100€ in meno sul prezzo iniziale, Amazon propone questo gioiellino di casa Aprilia con frecce direzionali e motore potente.

Un monopattino elettrico dall’anima sportiva, avventurosa, e perfetto per sfrecciare senza problemi in città: è l’Aprilia Esrz, la punta di diamante di questa categoria. Con un motore piccolo ma potentissimo e un peso di 13kg, questo monopattino è il più venduto della sua categoria e puoi trovarlo oggi su Amazon al prezzo offerta di 398€ contro i 499€ canonici. Più di 100€ di sconto per portarsi a casa un vero e proprio alleato della mobilità alternativa, il perfetto sostituito di mezzi pubblici, automobili o motorini inquinanti.

Fino a un massimo di 20km con una sola carica, per affrontare le strade urbane senza problematiche e con agilità: il monopattino elettrico Aprilia Esrz è dotato di due ruote con camera ad aria da 8.5” in grado di attenuare tutti gli ostacoli. Doppio freno e fanali LED completano un prodotto davvero iper accessoriato, che ti permetterà di entrare anche nelle zone ZTL e ciclabili.

Fino a 20Km/h e con pendenza fino al 22%

Il potente motore consente di raggiungere i 20Km/h e di viaggiare senza problemi anche con una pendenza del 22%. Ricaricarlo è semplicissimo: ti basterà attaccare il caricabatterie e, in sole 4 ore, potrai salire in “sella” al tuo monopattino Aprilia e andare dove desideri. Con il comodo display Led a colori integrato controllerai la carica della batteria, l’accensione dei fanali e la velocità.

Cosa aspetti? Approfitta dello sconto incredibile di oltre 100€ grazie al 20% presente su Amazon, per sole 398€ totali. Il monopattino elettrico Esrz di casa Aprilia è il perfetto regalo di Natale o la perfetta alternativa sostenibile per girare in città e arrivare a lavoro senza inquinare.

