BASTA con i vecchi metro: passa al misuratore laser XIAOMI

La tecnologia ci permette di migliorare ogni ambito della vita, persino nei lavoretti di casa o sul posto di lavoro: questo Xiaomi Smart Laser ha un prezzo concorrenziale ed è iper preciso nelle misurazioni, sostituendo al 100% il vecchio flessometro metallico.

Prendere le misure per un nuovo mobile, attaccare un quadro perfettamente al centro della parete, calcola l’ingombro di un tavolo o l’ampiezza di una camera da letto: tutte queste operazioni possono essere effettuate con un metro in legno o con un vecchio flessometro metallico, però che fatica! Sono oggetti ancora in uso ma ormai quasi desueti, perché anche in questo ambito la tecnologia ci viene in aiuto. È il caso dell’innovativo e precisissimo XIAOMI Smart Laser, un misuratore facilissimo da utilizzare con un semplice design con un bottone. Basta tenerlo premuto per due secondi per accendere e spegnere il dispositivo e avviare la misurazione.

Il misuratore laser ad alta precisione offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Connettiti all’APP per registrare i dati, fare calcoli od iniziare le misurazioni dopo aver scattato le foto con l’APP.

Con display LCD

Di seguito riportiamo le caratteristiche di questo splendido misuratore smart con laser, con interfaccia di tipo C per ricaricarlo senza problemi. La lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni.

Range di misurazione: 0.05-40 m

Unità di misura: metri/piedi

Dispaly: LCD, 1.23″

Dimensioni: 80×35×21 mm

Peso netto: circa 60 grammi

Distanza trasmissione Bluetooth: circa 8 m senza ostacoli

Tempo di ricarica: circa 100 minuti

Cosa aspetti? Regala a te stesso o a un passionato di lavori in casa e di carpenteria questo misuratore laser XIAOMI a sole 39.99€ grazie allo sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.