Quando le DIMENSIONI non contano: MINI PC altissime prestazioni

Un computer iper potente che si tiene nel palmo di una mano: il Mini Pc Intel Celeron è un prodotto incredibile, di cui ti innamorerai appena scoprirai le caratteristiche. Oggi è anche in sconto del 16% su Amazon.

No, i computer portatili non sono adatti a tutti. Sono certamente comodi, ma per lavorare ad alte prestazioni bisogna avere una macchina “potente” e utilizzare uno schermo (se non addirittura due) abbastanza grande per agevolare e organizzare il tutto. In questo caso può venirti in soccorso il Mini PC, letteralmente un vero e proprio computer super performante che però entra nel palmo di una mano. Questo Mini Pc Intel Celeron N5105 con Windows 11 PRO è a dir poco eccezionale: pronto a conoscerlo meglio?

Alimentato dal processore di 11a generazione N5105 (4C/4T, 4M Cache, fino a 2,9 GHz), offre una reattività incredibile ed è più fluido di J4125, J3455, J4205, N3455 ecc. Più veloce e consuma meno energia di l’N5095 a 2,5 GHz. Dotato di grafica Intel UHD (fino a 800 MHz, 24 unità di esecuzione), che supporta la riproduzione di video 4K e la navigazione sul Web, o si collega al proiettore come home theater, goditi una varietà di intrattenimento.

Piccolo, portatile e perfetto

Il mini PC ACEAGIIAN N5105 misura 12,8 * 12,8 * 5,3 cm. Puoi metterlo nella tua borsa da lavoro e portarlo con te per un lavoro flessibile. E con il supporto VESA può essere fissato sul retro del monitor per rendere l’ufficio più pulito, liberandoti dalla scrivania disordinata. Lo spazio di archiviazione può essere espanso fino a 2 TB.

Piccolo ma super potente: acquista il Mini PC per portarlo sempre con te a lavoro, in viaggio, dai clienti e ovunque vorrai: lo paghi solo 336,99€ grazie allo sconto del 16%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.