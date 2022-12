Mini GPS Tracker: per sapere sempre dove si trova la tua auto

Quando si pensa ad un dispositivo GPS per localizzare la propria auto si pensa sempre alla peggiore delle ipotesi, ovvero ad un eventuale furto e quasi per scaramanzia non ci si dota di tale oggetto, In realtà un mini GPS tracker può essere molto utile anche nel quotidiano. Basti pensare a quando non si trova parcheggio sotto casa e il mattino seguente non ci si ricorda dove si trova l’auto oppure anche quando ci si reca in un grande centro commerciale e tra le tantissime vetture presenti non ci si ricorda dove è la propria. Acquista ora su Amazon il localizzatore per auto.

Questo dispositivo è quindi utile tanto in casi più estremi quali un furto tanto nella quotidianità. Piuttosto che scervellarsi si controlla l’app sul proprio smartphone e il gioco è fatto.

Saprai sempre dove si trova la tua auto con il mini GPS tracker

Monitoraggio in tempo reale e visualizzazione automatica di informazioni sulla posizione queste le funzioni del mini GPS tracker che supporta Android, iOS, Web e WAP. Sono 3 le modalità di posizionamento con cui questo dispositivo potrà avvisarti:

messaggi SMS

tramite l’app gratuita

mediante posizionamento web.

Con una batteria da 5000m Ah la sua durata è davvero molto lunga, difatti dura oltre 2 settimane in attivazione continua e 30 giorni in standby. Si può impostare un geo-recinto in modo da limitare il movimento dei dispositivi all’interno di un certo distretto. In questo caso il dispositivo invierà un messaggio al numero autorizzato se viene in qualche modo violato il recinto designato.

Il mini GPS tracker possiede poi memoria storica, entro 6 mesi è possibile rivedere e riprodurre il percorso del percorso dispositivo Web Monitor Center. Questo può essere usato per monitorare la sicurezza dei propri cari come figli o genitori anziani. Questo dispositivo non richiede alcun tipo di particolare installazione, grazie al forte magnete di cui è dotato basta collegarlo a qualsiasi superficie di ferro.

Cosa aspetti acquista ora su Amazon il mini GPS tracker per te o per i tuoi cari. Non solo per la tua auto ma per qualsiasi mezzo di locomozione.

