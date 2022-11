Mini compressore: PREZZO BOMBA su Amazon

Quando ti ritrovi con le gomme sgonfie è importante provvedere il prima possibile al loro gonfiaggio. In questo caso, si tende a rivolgersi presso un gommista, un servizio con costi non indifferenti, poco convenienti quando esiste una soluzione economica, che ti permetterà di risolvere autonomamente questo problema: parlo del Mini compressore, ora disponibile su Amazon scontato del 22%.

Dii addio alle gomme sgonfie con il Mini compressore

Un Mini compressore è una soluzione comoda, perché potrai sempre usarla in caso di emergenza, grazie alla sua compattezza. Per il Black Friday di Amazon, il Mini Compressore di QiCYCLE è scontato del

Questo Mini compressore è dotato di un motore da 120W, combinato con un pistone in Teflon, che risulta particolarmente resistente all’attrito frequente e alle alte temperature.

Con questo piccolo dispositivo non avrai alcun problema a gonfiare fino a 150psi di pressione. La velocità di gonfiaggio si attesta sui 32 l/min, quindi è sufficiente appena 1 minuto per gonfiare lo pneumatico da 2,0 a 2,5 bar, mentre poco meno di 5 minuti per gonfiarlo da 0 a 2,5 bar.

La batteria è un altro punto di forza, perché il Mini compressore può lavorare a lungo senza necessitare di un pausa. Infatti, se è completamente carico, può gonfiare fino a 5 pneumatici vuoti, impiegando sui 35 minuti.

Un compressore di tutto rispetto deve avere anche una buona dissipazione, in questo caso abbiamo una potente ventola che mantiene sempre sicura la temperatura, al di sotto dei 50°C, anche quando è attiva ininterrottamente.

Da sottolineare che questo prodotto è protetto da garanzia per 1 anno, con assistenza post-vendita 24/7.

Risolvere il problema delle gomme sgonfie diventerà una passeggiata con un Mini compressore portatile, scontato per il periodo del Black Friday del 22%.

