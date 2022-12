Mercatino di Natale: 4 regali a meno di 10€ da Amazon

Il Natale è qui, il tempo è poco, ma Amazon è sempre pronto ad offrire una serie di ottime idee regalo a buon prezzo. Vediamo insieme 4 ottimi regali a meno di 10€, con la possibilità di avere spedizione gratuita e rapida con il servizio Prime di Amazon.

Il primo prodotto è un ottimo mouse a marchio Logitech, una garanzia in termini di hardware per PC. Completamente wireless ed ergonomico, è sicuramente il regalo perfetto per chi ha da poco acquistato un laptop o una PC fisso. Lo trovi a soli 9,99€, grazie allo sconto del 44%!

Poi, abbiamo un dispositivo utilissimo, parlo di un hub USB davvero interessante, perché ospita ben 7 porte diverse. Inoltre, altra chicca interessante è che ciascuna porta è affiancata da un interruttore indipendente, garantendoti la massima libertà e comodità d’uso durante il suo utilizzo. Approfitta subito dello sconto del 20% di Amazon su questo prodotto.

Un piccolo dispositivo che sarà sicuramente molto apprezzato dagli amanti del tè e delle tisane è senz’ombra di dubbio lo scaldatazza USB, che permette di mantenere calde le bevande per lungo tempo. Si tratta di un gadget davvero utile, che permette di gustare bevande come tè e caffè senza l’ansia di doverlo consumare velocemente, prima che si raffreddi. Puoi assicurartelo a soli 9€ con lo sconto del 18% di Amazon.

L’ultimo prodotto che andrò a consigliarti come idea regalo per Natale è un pratico Supporto per smartphone da utilizzare in auto. Il modello in questione si serve di una ventosa per aderire agli interni dell’auto. Grazie al giunto sferico rotante potrai ruotarlo di 360°, mentre puoi allungare il braccio fino a 20 cm di lunghezza. Infine, è compatibile con qualunque smartphone in commercio. Ti consiglio di approfittare subito dello sconto del 38% per aggiudicartelo a soli 9,90€.

Come puoi notare, è molto facile trovare delle ottime idee regalo a meno di 10€ su Amazon! Per assicurarti una spedizione super rapida, non devi fare altro che abbonarti al servizio Prime di Amazon. Puoi provare il mese di prova gratuito qui.

