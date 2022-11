Aspirabriciole Rowenta: PREZZO MINI e super sconto

Mantieni gli interni della tua auto sempre puliti con l’aspirabriciole cordless Rowenta, oggi con il 59% per un prezzo davvero minuscolo su Amazon.

Indipendentemente dal tempo che si trascorre in automobile, è davvero impossibile mantenere gli interni immacolati per un lungo periodo di tempo. Per eliminare polvere, briciole, residui di cibo, terra e altro, opta per un piccolo ma potente alleato: l’aspirabriciole AC2330 Extenso 3.6 a marchio Rowenta. Per soli 28,85€ grazie allo sconto del 59% già presente su Amazon, puoi acquistare questo dispositivo con un contenitore di polvere di capienza 350ml e dotato di filtro permanente. Si ricarica velocemente con la spina jack e la batteria ha una lunga durata.

Perfetto per le piccole operazioni di pulizia, questo aspirabriciole Rowenta è ideale per levare briciole e sporcizia che si insinuano fra i sedili della tua auto. Grazie alla bocchetta a lancia piatta integrata, potrai raggiungere senza problemi anche le zone più difficili, e l’impugnatura ergonomica lo rende semplice da utilizzare in ogni occasione.

Filtro permanente facile da pulire

Questo potente aspirabriciole è dotato di filtro permanente, che ti solleverà dal pensiero di acquistare ulteriori filtri di ricambio. Si pulisce in un attimo, così come lo scomparto polvere in plastica, che si lava senza problemi e si sanifica immediatamente per far tornare l’aspirabriciole come nuovo. Il filtro va lavato in acqua tiepida e può essere aggiunto anche un detergente delicato. Per pulire l’automobile è impeccabile, ma puoi trasportarlo grazie all’assenza di fili e pulire anche il tavolo della cucina, i pavimenti e ovunque sia necessario.

Non lasciarti sfuggire quest’occasione: acquista l’aspirabriciole Rowenta per pulire gli interni della tua auto ad un prezzo davvero incredibile. Risparmia il 59% pagando solamente 28,85€ contro i 69,99€ del prezzo originale. Un affare imperdibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.