Massima sicurezza per i bimbi a bordo con il Seggiolino Foppapedretti in SUPER SCONTO

I seggiolini auto sono importantissimi per non mettere a rischio i bimbi quando viaggiano e, per legge, devono essere utilizzati fino a quando i piccoli non superano i 150 cm d’altezza. Per la Settimana del Black Friday su Amazon è disponibile il Seggiolino Auto marcato Foppapedretti con un super sconto del 33%.

Il prodotto di altissima qualità è conforme al Regolamento Europeo ECE R44/04 ed è omologato per bambini che vanno dai 3 ai 12 anni di età circa.

Seggiolino auto Foppapedretti: caratteristiche e funzionalità

Il seggiolino per auto è un accessorio indispensabile se si hanno piccoli a bordo. Il modello Clever di Foppapedretti è adatto a bambini dai 3 ai 12 anni di età circa, per un peso minimo di 12 kg e massimo di 36 kg.

È un prodotto super versatile in quanto è omologato per i gruppi 2 e 3. Nel gruppo 2 (bambini con un peso da 15 a 25 kg, approssimativamente dai 4 ai 6 anni di età) il seggiolino deve essere utilizzato sempre con booster e schienale; nel gruppo 3 (bambini con un peso da 22 a 36 kg, in media dai 6 ai 12 anni) si utilizza solo la seduta, rimuovendo lo schienale, regolando la cintura pettorale in base all’altezza del bambino.

Il sedile anatomico garantisce la massima sicurezza oltre ad un comfort eccezionale grazie alla protezione d’impatto laterale e al poggiatesta avvolgente. Inoltre è regolabile a più altezze così da adattarsi alle misure del bambino. In più, pulire il seggiolino è semplice e veloce in quanto il rivestimento è sfoderabile e può essere lavato tranquillamente in acqua a 30 gradi.

Foppapedretti, come sempre, è sinonimo di alta qualità e con questo sedile i piccoli di casa saranno sicuri e comodi anche nei lunghi viaggi in auto. Per la Settimana del Black Friday su Amazon il Seggiolino Auto è disponibile con un super sconto del 33%, quindi a soli 49,99 euro, e la spedizione è completamente gratuita.

