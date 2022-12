Massima organizzazione e ordine con la Borsa portaoggetti per bagagliaio IN OFFERTA

In vista delle vacanze di Natale e di lunghi viaggi in auto, state già pensando a come far entrare tutto in valigia? L’accessorio che potrebbe farvi molto comodo è la Borsa portaoggetti per bagagliaio auto marcata URAQT, ad oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 16%.

La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro il 23 dicembre. Se, invece, volete velocizzare i tempi basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Borsa portaoggetti per bagagliaio URAQT: capienza massima e multifunzionalità

La borsa portaoggetti per bagagliaio URAQT, con una dimensione di 100 x 45 cm, è dotata di tre tasche in tessuto, tre tasche in rete e una tasca grande. È compatibile con la maggior parte delle auto e di altri veicoli come SUV, crossover, minivan, station wagon e jeep.

Non solo ha una grande capacità, ma è anche multifunzionale grazie ad un design con cerniera che può essere staccato per l’uso nel bagagliaio dell’auto o nello schienale del sedile anteriore a seconda delle proprie esigenze. Il materiale di cui è composta è impermeabile 600D, resistente e facile da pulire. Può contenere senza problema qualsiasi tipi di oggetto, indumento o genere alimentare.

La custodia può essere divisa in tre parti: ciascuna parte ha una cinghia di sospensione, regolabile nella parte superiore, che può essere appesa direttamente al montante del poggiatesta dell’auto. È dotata di sei nastri adesivi fissi sul retro per stabilizzarla sul retro del sedile e la parte inferiore è munita di due fibbie regolabili da fissare sul fondo del sedile.

Con ben sette tasche di diversa dimensione, questo organizer è davvero ottimale per sistemare qualsiasi oggetto e trovarlo in modo semplice e veloce. Ad oggi la Borsa portaoggetti per bagagliaio auto marcata URAQT è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 16%. La spedizione è gratuita e garantita entro Natale.

