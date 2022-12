Massima aderenza e sicurezza con le Fasce anti slittamento da neve IN OFFERTA

Le fascette da neve si caratterizzano per essere delle vere e proprie fasce anti slittamento che si applicano allo pneumatico per guidare in sicurezza in caso di strade innevate. Se state organizzando una rilassante settimana bianca approfittate dell’offerta Amazon sulle Fasce anti slittamento da neve per auto marcate Carall: ad oggi potrete acquistarle con uno sconto del 5% applicando un coupon aggiuntivo.

La spedizione è completamente gratuita ed è prevista entro il 23 dicembre.

Viaggiare in massima sicurezza con le Fasce anti slittamento da neve Carall

Negli spostamenti su strade innevate, le Fasce anti slittamento da neve per auto marcate Carall sono un’ottima alternativa alla classiche catene da neve.

I dispositivi sono perfetti in caso di nevicate improvvise, ma anche su fango, erba umida, sabbia e in tutte le situazioni di scarsa motricità. Si adattano a tutti i tipi di pneumatici, che siano invernali o estivi, con una sessione che va dai 165 mm fino ai 275 mm. Risultano, quindi, molto versatili e possono essere montate sulle ruote sia da auto che di SUV.

Il kit contiene 6 fascette in nylon rinforzato munite di ganci in metallo. L’istallazione è semplice e velocissima: basta applicare le fasce attorno alla ruota e non è necessario né spostare il veicolo né utilizzare altri attrezzi specifici. Per ottenere la massima trazione, si consiglia di applicare tre fascette ad ogni ruota. Una volta smontati, grazie ad un semplice gesto, i dispositivi possono essere riutilizzati in altre occasioni senza nessun problema.

Ad oggi le Fasce anti slittamento da neve per auto marcate Carall sono in offerta con uno sconto del 5%. La promozione viene applicata al check-out ed è valida fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

